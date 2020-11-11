Врач рассказал, когда у россиян появится коллективный иммунитет к COVID-19

По его словам, возможно, это произойдет уже в конце ноября или в начале декабря. Фото: Pixabay

По его словам, возможно, это произойдет уже в конце ноября или в начале декабря. Фото: Pixabay

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок полагает, что россияне скоро обретут коллективный иммунитет к COVID-19.

По его словам, возможно, это произойдет уже в конце ноября или в начале декабря, сообщает «Лента.ру».

Он отметил, что в течение ближайшие два-три месяца будет резко нарастать иммунная прослойка.

«Люди, переболевшие весной и болеющие осенью, создадут эту иммунную прослойку, и тот канал передачи инфекции, который сейчас задействован, в значительной степени уже будет прикрыт», — пояснил врач.

По его мнению, после того, как такая прослойка сформируется, то заболеваемость пойдет на убыль.

Отметим, что с начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 817 109 случаев заражения, выздоровел 1 350 741 пациент, умер 31 161 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.