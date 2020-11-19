Петербург ждут новые ограничения — инфографика Gazeta.SPb

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал очередные изменения в постановление №121. С понедельника, 23 ноября, в городе заработают новые антиковидные ограничения.

Изменения в постановление правительства №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» затрагивают сферы спорта, культуры и отдыха.

Так, с 23 ноября петербуржцам нельзя будет посещать спортивные мероприятия. В ТЦ закроются абсолютно все точки общепита и ледовые катки. Что касается последних, находящихся в других местах, они должны будут соответствовать дополнительным требованиям. А именно: в зоне для катания может быть не более одного человека на 10 кв. метров. При этом в крытых катках разрешается находиться не более 30 человек; посетителей и тех, кто проходит спортивную подготовку, следует разделить. На территории открытых катков должны быть закрыты раздевалки. Отметим, что все эти правила не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов и осуществление спортивной подготовки.

Кроме того, с 1 декабря наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест. Исключение: мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже продано много билетов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала об ограничениях, вступивших в силу с 16 ноября.