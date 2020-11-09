В Петербурге 9 ноября вступили в силу новые коронавирусные ограничения

Наряду с нововведениями обязательными остаются базовые правила борьбы с коронавирусом: ношение средств и защиты и соблюдене социальной дистанции. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Наряду с нововведениями обязательными остаются базовые правила борьбы с коронавирусом: ношение средств и защиты и соблюдене социальной дистанции. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В понедельник, 9 ноября, в Северной столице начали действовать новые ограничения ввиду активного распространения в городе коронавирусной инфекции.

Так, с 9 по 29 ноября в Петербурге приостанавливают работу фуд-кортов и игровых площадок в торговых центрах. Исключения составляют фуд-корты в Пулково, на вокзалах и заправках, а также детские комнаты площадью менее 50 «квадратов». Также с сегодняшнего дня запрещены массовые мероприятия в помещениях численностью более 70 человек, если только они не касаются спортивной или культурной тематики.

Кроме того, с 9 ноября по 27 декабря государственные учреждения дополнительного образования в Петербурге переходят на дистанционную работу. Ограничения коснулись и ЗАГСов: на регистрации брака теперь единовременно может присутствовать не более 20 человек. Помимо прочего, с понедельника 30% сотрудников городской администрации будут работать удаленно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разобраться с напряженной эпидемиологической ситуацией в Северной столице направлено руководство Минздрава.