Метро Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь

Власти считают, что в круглосуточной работе метро в новогоднюю ночь нет необходимости. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Власти считают, что в круглосуточной работе метро в новогоднюю ночь нет необходимости. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во вторник, 24 ноября, стало известно, что метрополитен Северной столицы не будет работать в новогоднюю ночь, как это происходило ежегодно, ввиду пандемии коронавируса.

Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе правительственного совещания, на котором обсуждались мероприятия, запланированные на Новый год и Рождество, а также режим работы общественного транспорта во время праздничных каникул.

По словам председателя Комитета по культуре Константина Сухенко, большинство новогодних мероприятий должны состояться в онлайн-формате, поэтому в работе транспорта в ночь на 1 января 2021 года нет необходимости. Между тем, в ночь на 7 января, — Рождественскую ночь, — метро будет работать круглосуточно, чтобы предоставить петербуржцам возможность попасть в храмы на службу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян призывают отказаться от шампанского в новогоднюю ночь.