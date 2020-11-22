Жителей России призвали исключить шампанское из новогоднего меню

Жителей России призвали исключить шампанское из новогоднего меню
Эксперт посоветовала приготовить к новогоднему столу овощные закуски и небольшое количество оливье, заправленного домашним майонезом или другим соусом. Селедку под шубой и другие "тяжелые" блюда, по ее мнению, лучше приготовить к праздничному обеду первого января. Фото: pixabay

Диетолог Ольга Григорьян порекомендовала россиянам не пить шампанское в новогоднюю ночь, чтобы избежать неблагоприятных последствий для здоровья.

Алкоголь опасен и сам по себе, но в праздничную ночь, когда на столе большое количество калорийной еды, это может стать причиной нежелательных реакций организма. Диетолог посоветовала сесть за новогодний стол в 7-8 часов вечера и поужинать как обычно. «Можно открыть шампанское, но необязательно его пить. Это же все-таки ритуал», — добавила эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Медик также подчеркнула, что в сегодняшних обстоятельствах желательно уделить особое внимание здоровью во время новогодних праздников. В это время в больницы всегда поступает много людей с обострениями панкреатита, инфарктами, почечными коликами. В условиях пандемии COVID-19 оказывать своевременную помощь медикам будет труднее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие продукты лучше не есть в период восстановления после болезни.

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