Врач рассказал, какие продукты нельзя есть после болезни

Некоторые продукты после болезни лучше не есть. Фото: pixabay

Некоторые продукты после болезни лучше не есть. Фото: pixabay

В список попал в том числе грейпфрут.

Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после болезни. Об этом пишут «Аргументы и факты». Она заявила, что некоторые напитки и еда могут негативно сказаться на здоровье человека, который принимал антибиотики или только недавно выздоровел. Если не прислушаться к советам, то можно получить тошноту, боль в животе и нарушение сердечного ритма.

Врач заявила, что стоит отказаться от алкоголя, грейпфрута, дрожжей и сахара. Отдать предпочтение нужно продуктам, которые богаты прибиотиками – это, например, квашеная капуста. Ивашкевич посоветовала употреблять фрукты, овощи, капусту, ягоды облепихи и некоторые другие продукты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач назвал опасные для печени продукты. Он отметил, что вредит не только алкоголь, но также еда.