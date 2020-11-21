Врач назвал опасные для печени продукты

Он отметил, что вредит не только алкоголь, но также еда.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты опасны для печени. Их он перечислил в эфире телеканала «Россия 1». В первую очередь для органа опасна водка. Мужчине способны навредить 200 граммов водки в неделю, а женщине – 140 граммов. Проблемы с печенью начинаются не только из-за алкоголя, но также из-за еды.

Таким образом, стоит меньше есть сладких булочек, пельмени, котлеты, колбасу и многое другое, так как это ведет к «жировой инфильтрации печени». Мясников убежден, что нельзя переедать и тогда с органом все должно быть хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты назвали три привычки, разрушающие печень. Есть сразу несколько причин, по которым может пострадать орган.