Эксперты назвали три привычки, разрушающие печень

Эксперты назвали три привычки, разрушающие печень
Фрукты могут негативно повлиять на состояние печени. Фото: pixabay.com

Есть сразу несколько причин, по которым может пострадать орган.

Ученые рассказали, каковы причины проблем с печенью. Об этом пишет Focus, ссылаясь на исследования. На состояние органа влияет малоподвижный образ жизни – если человек набирает лишний вес, то это способствует отложению жировой ткани на внутренних органах. Это, в свою очередь, может стать причиной для воспаления.

Неправы и те, кто заменяют сладости фруктами, считая, что фруктоза безопасна. Она, подчеркивают эксперты, тоже способствует ожирению печени.

Также на состоянии печени сказываются медикаменты, которые принимает человек. При обнаружении тревожных симптомов стоит сразу обратиться к врачу, чтобы узнать, не является ли это побочными эффектами препаратов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач раскрыла пагубное влияние фруктов на печень.

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