Врач раскрыла пагубное влияние фруктов на печень

Врач раскрыла пагубное влияние фруктов на печень
Фрукты могут вызвать болезнь печени. Фото: pixabay.com

Фрукты могут навредить печени, если есть их в большом количестве, утверждает врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Врач рассказала в интервью радио Sputnik, что большое количество фруктозы в организме может спровоцировать развитие неалкогольной жировой болезни печени. Как отмечает врач, фрукты можно есть только в качестве десерта, а не как перекус.

По словам Павловой, после перекуса фруктами и ягодами в организме человека вырабатывается фруктоза, глюкоза и большое количество инсулина. Однако здесь нет одного важного компонента — белка.

Чтобы перекусить медик посоветовала съесть, к примеру, кусочек сыра, йогурт и яблоко. Большие фрукты она рекомендует есть по одному, а маленьких можно съесть и по нескольку за раз. Павлова добавила, что при употреблении фруктов с белком уменьшается всплеск глюкозы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач перечислила напитки, употребление которых приводит к ожирению.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врач здоровье печень питание фрукты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач раскрыла пагубное влияние фруктов на печень
Ночью на улице Тамбасова 40 минут тушили «Газель»
В Ленобласти тушат крупный пожар в цеху по производству дверей
Число пострадавших в входе беспорядков в Бейруте превысило 720 человек
Вход на «Диво-остров» сделали платным — 100 рублей
Стал известен самый малочисленный народ России
Российских автомобилистов ждут изменения осенью
Лобовое ДТП в Ленобласти унесло жизни двух человек