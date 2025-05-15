Петербуржцам грозит штраф от 5 тысяч рублей за сорванную сирень

Весна в Петербурге — время цветения сирени, но юристы предупреждают: сорванная ветка может обернуться штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. В отдельных случаях сумма может доходить до 500 тысяч.

Многие жители города, поддавшись соблазну, срывают цветущие ветви, не задумываясь о последствиях. Однако, подобные действия являются нарушением закона и влекут за собой административную ответственность.

Закон «О зеленых насаждениях» предусматривает штрафы за повреждение кустарников: для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, а для организаций — от 100 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии со статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за незаконную вырубку лесных насаждений, за повреждение леса до степени прекращения его роста может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 480 часов.

Если сирень растет на территории, относящейся к объектам городского озеленения, нарушителей могут привлечь к ответственности за нарушение правил благоустройства, что грозит штрафом до 5 тысяч рублей.

В случае существенного ущерба (например, слома нескольких кустов) возможно возбуждение уголовного дела, заключают юристы.