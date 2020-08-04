Врач перечислила напитки, употребление которых приводит к ожирению

В день взрослый человек должен употреблять воды от 2 до 4% от массы тела. Фото: Pixabay

В день взрослый человек должен употреблять воды от 2 до 4% от массы тела. Фото: Pixabay

Эндокринолог рассказала, какой вред могут принести некоторые напитки.

Иногда, кроме воды, хочется выпить чего-то более вкусного. В многообразии различных жидкостей, важно выбирать те напитки, которые не окажут негативного влияния на здоровье.

Врач-эндокринолог Екатерина Иванникова сообщила, какие напитки могут привести к ожирению. Всевозможные соки, квасы и сладкие газировки имеют в своем составе высокий уровень глюкозы и значительный гликемический индекс. Если эти напитки постоянно будут присутствовать в рационе человека, то от них начнет серьезно страдать поджелудочная железа. Проблемы с ней рискуют вызвать появление избыточного веса. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Помимо этого, многие люди ежедневно выпивают большое количество чая или кофе. При этом, совершенно не задумываясь о количестве сахара, которое добавляют в эти напитки. Это также негативно влияет на нормальное функционирование организма.

В случае, если хочется чего-то выпить без вреда для здоровья, стоит все равно сделать акцент на воде, при этом разнообразив ее вкус какими-нибудь наполнителями. К примеру, в воду можно кинуть огурец, мяту или лимон.

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