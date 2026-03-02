Больше 20 тысяч пациентов в Подмосковье расшифровали анализы с помощью ИИ

С февраля в Подмосковье работает сервис расшифровки результатов анализов с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Сервис расшифровки результатов анализов на базе искусственного интеллекта заработал в Подмосковье в феврале 2026 года. За первый месяц работы им воспользовались свыше 20 тысяч пациентов, получивших персональные рекомендации по выявленным отклонениям, сообщает 360.ru.

ИИ не только интерпретирует показатели, но и дает персональные рекомендации по выявленным отклонениям. Глава Минздрава Максим Забелин пояснил, что с помощью технологии пациент может быстро оценить риски для здоровья и понять, на что обратить внимание. В Минздраве подчеркнули, что расшифровка носит рекомендательный характер и не заменяет прием специалиста.