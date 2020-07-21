Онколог объяснил, чем полезна вода для кишечника

Она призвала пить воду, потому что это приносит много пользы организму.

Об этом стало известно 21 июля. Обо всем врач-онколог Елена Смирнова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что у воды множество полезных свойств – она доставляет к клеткам питательные вещества и кислород, помогает выводить токсины из организма, а также бороться с запорами. Смирнова вспомнила, что многие пациенты говорят, будто не хотят пить в течение дня и порой даже забывают об этом. Врач настаивает на том, что организм требует влагу – особенно летом, поэтому важно обзавестись полезной привычной и утолять жажду.

«Когда организм чувствует нехватку жидкости, он посылает в мозг сигнал, и мы чувствуем жажду. Это единственный критерий того, когда и сколько надо пить»,

— добавила эксперт.

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