Онколог рассказал, что значит боль в правом подреберье

Лучше обращаться к врачу, чтобы узнать причины боли. Фото: Pixabay

Лучше обращаться к врачу, чтобы узнать причины боли. Фото: Pixabay

На этот симптом нужно реагировать немедленно, заверил специалист.

Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, о чем свидетельствует боль в правом подреберье. Обо всем он написал в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что такой симптом может говорить о наличии онкологического заболевания – например, большого дуоденального соска. Этот вид рака является довольно рас пространным. Также стоит обратить внимание на зуд кожи, пожелтение, потерю аппетита и веса, на повышение температуры и частные рвотные позывы.

В зоне риска находятся скорее мужчины, чем женщины. Чаще всего БДС диагностируют у людей в возрасте от 50 до 67 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог рассказал, как употребление красного мяса влияет на развитие опухолей.