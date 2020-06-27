Онколог рассказал, как употребление красного мяса влияет на развитие опухолей

Онколог рассказал, как употребление красного мяса влияет на развитие опухолей
Употребление красного мяса может привести к возникновению опухоли. Фото: Pixabay

Врач-онколог Андрей Пылев рассказал, что чрезмерное употребление красного мяса может привести к развитию онкологических заболеваний.

«Мы знаем, что, например, избыточное употребление красного мяса может привести к возникновению опухоли», — заявил он, сообщает телеканал «Звезда».

При этом он отметил, что отказ от употребления такого мяса «несколько снижает риск» развития опухолей. Врач также напомнил, что к такому выводу ученые пришли еще в 20-м веке после долгих исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам хирурга-онколога Ивана Карасева, после рафинации, масло оказывается под воздействием вредных веществ — гексана и бензина. Полностью избавить масло от них не представляется возможным.

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Онколог рассказал, как употребление красного мяса влияет на развитие опухолей
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