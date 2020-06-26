Онколог назвал продукт, способный вызвать рак

Онколог назвал продукт, способный вызвать рак
Количество подсолнечного масла в рационе следует сокращать. Фото: Pixabay

Любителям жареной пищи лучше задуматься над тем, на чем они её готовят.

Речь идет о подсолнечном масле. В том числе рафинированном. По словам хирурга-онколога Ивана Карасева, после рафинации, масло оказывается под воздействием вредных веществ — гексана и бензина. Полностью избавить масло от них не представляется возможным.

Разумеется, небывалый вред от масла появляется, если на него воздействовать температурой. Канцерогены и трансжиры попадают вместе с готовой пищей в организм и оседают в нем. Подобные действия провоцируют развития разных заболеваний. И рак находится среди них. Об этом врач сообщил в Instagram.

В качестве альтернативы маслу подсолнечному, можно использовать оливковое. В нем наоборот содержатся вещества, которые призваны защищать организм от злокачественных образований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказала, что сливочное масло может вызвать рак.

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