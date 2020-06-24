Врач рассказала, что сливочное масло может вызвать рак

Врач рассказала, что сливочное масло может вызвать рак
Лучше выбрать масло, в котором присутствуют сыворотка и молоко, а не «странные и загадочные» названия. Кроме того, продукт должен соответствовать ГОСТу, подытожила диетолог. Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, что популярный во всем мире продукт может стать причиной развития онкологических заболеваний.

Медика объяснила, что сами по себе молоко и сыворотка, которые лежат в основе сливочного масла, не причиняют вреда, однако губительными могут оказаться дополнительные ингредиенты, такие как транжиры. Они способствуют мутациям в химическом составе жиров и могут провоцировать развитие рака.

В связи с этим стоит внимательно читать состав сливочного масла перед покупкой. От продукта, содержащего растительные жиры или растительное молоко, лучше отказаться — вред здоровью может стать непоправимым, предупредила Мойсенко зрителей телеканала «Звезда».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему опасно носить защитную маску на подбородке.

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