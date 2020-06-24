Врач объяснил, почему опасно носить защитную маску па подбородке

Во время жаркого лета, многие граждане, если и надевают маски, то не стремятся носить их правильно. Подобное пренебрежение правилами безопасности в период эпидемии может быть опасно.

В случае ношения маски на подбородке, теряется весь смысл подобной защиты. Гражданам становится жарко, поэтому они стягивают маски ниже, обнажая слизистые. Таким образом, увеличивая риск заражения.

В настоящее время, режимы самоизоляции ослабляются, а хорошая погода пробуждает в гражданах желание расслабиться и забыть о невидимом враге. Пока коронавирус не побежден, все же следует соблюдать благоразумие. Профилактические меры нужно продолжать соблюдать. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на главного специалиста анестезиолога-реаниматолога Минздрава России, профессора Игоря Молчанова.

Молчанов сообщил, что маски следует не забывать надевать в транспорте и общественных местах. Также, важно соблюдать социальную дистанцию и не посещать места, в которых присутствует большое количество людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом.