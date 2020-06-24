В Петербурге выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Петербург оказался на пятой строчке среди регионов по числу выявленных случаев коронавируса в России за сутки. За последние сутки в России зафиксировано 7 176 новых случая заражения в 84 российских регионах и 154 смертельных случая. Всего в стране сейчас 606 881 зараженный, 8 513 погибших, выздоровело 368 822 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.