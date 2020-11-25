В Петербурге коронавирус подхватил еще 3 421 человек

В Петербурге коронавирус подхватил еще 3 421 человек
Пандемия коронавируса разделила петербуржцев на два лагеря: тех, кто носит маски и тех, кто игнорирует действующие распоряжения. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 3 421 человека. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости.

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, первое место по суточной заболеваемости заняла Москва, где заболели еще 4 685 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2005 заболевших. В Ленобласти за сутки вирус подхватили 206 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началась выдача бесплатных лекарств от коронавируса. Пока на 100 процентов не обеспечены лекарствами Выборгский, Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский и Центральный районы.

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