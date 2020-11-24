Все районы Петербурга получат бесплатные лекарства от коронавируса к концу недели

Все районы Петербурга получат бесплатные лекарства от коронавируса к концу недели
Некоторые районы успели купить препараты в пятницу. Фото: Pixabay

В Петербурге началась выдача бесплатных лекарств от коронавируса.

Однако лекарства получили пока не все районы города. Поликлиники оставшихся районов получат их до конца недели Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, некоторые районы успели купить препараты в пятницу, а уже в субботу начали их выдавать.

Пока на 100 процентов не обеспечены лекарствами Выборгский, Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский и Центральный районы.

По последним данным, в Северной столице зарегистрировано 104 043 случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом выздоровели 60 116 пациентов, умерли 5 053 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга в поликлинике амбулаторным пациентам стали выдавать препараты для лечения от Covid-19. Получить лекарства для полного курса лечения можно будет от лечащего врача. Это дорогостоящие препараты, но тем, кому поставили диагноз «коронавирус», они положены бесплатно.

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