В петербургской поликлинике бесплатно выдают лекарство от коронавируса

В петербургской поликлинике бесплатно выдают лекарство от коронавируса
Чтобы получить препараты нужен документ, удостоверяющий личность и 3 подписи. Фото: pixabay.com

В Московском районе Петербурга в поликлинике амбулаторным пациентам стали выдавать препараты для лечения от Covid-19.

Получить лекарства для полного курса лечения можно будет от лечащего врача. Это дорогостоящие препараты, но тем, кому поставили диагноз «коронавирус», они положены бесплатно.

Как сообщило «Агентство бизнес новостей», бесплатно получить лекарство можно в поликлинике №21. Медучреждения №48 и №51 начнут выдавать их в ближайшие дни.

Чтобы получить препараты нужен удостоверяющий личность документ и несколько подписей: подпись под добровольными согласиями на получение медуслуги и на лечение от коронавирусной инфекции, плюс подпись в реестре о получении лекарств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал условие приостановки роста новых случаев Covid-19 в России. И отметил, что карантинные меры нужны для уменьшения нагрузки на систему здравоохранения.

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