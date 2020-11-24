Врач назвал условие приостановки роста новых случаев Covid-19 в России

Все карантинные меры могут лишь притормозить прирост, и в этом и есть главная цель всех ограничений.Фото: Baltphoto

Все карантинные меры могут лишь притормозить прирост, и в этом и есть главная цель всех ограничений.Фото: Baltphoto

Прирост новых случаев заболевания Covid-19 в России остановится только после того, как 60-70% населения переболеют им в той или иной форме. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, все карантинные или ограничительные меры могут только затормозить прирост. Специалист подчеркнул, что это и достигается ограничениями для уменьшения нагрузки на медицину, чтобы всем хватало аппаратов, лекарств, врачей и коек.

Как сообщили «РИА Новости», Жемчугов добавил, что цифрой, на которую следует ориентироваться, является количество погибших. Он отметил, что, если колебания составляют не более плюс-минус десяти в день, «значит, все хорошо идет».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная инфекция может протекать в более тяжелой форме у пациентов с лишним весом. Они нередко могут страдать смертельно опасным синдромом апноэ с остановками дыхания при Covid-19.