Назван смертельно опасный синдром при Covid-19

Коронавирусная инфекция может протекать в более тяжелой форме у пациентов с лишним весом. Они нередко могут страдать смертельно опасным синдромом апноэ с остановками дыхания при Covid-19.

Об этом сообщила врач-сомнолог направления «Медицина сна» в Центральной клинической больнице Управления делами президента России Дарья Лебедева, передает «Лента.ру».

По словам эксперта, пациенты с синдромом апноэ имеют высокие шансы на попадание в реанимацию. Чтобы избежать этого, им нужно в обязательном порядке проходить терапию с помощью респираторной поддержки.

«Если диагноз нарушения сна подтверждается, то пациенты (с коронавирусом), лежа в обычной палате, а не в реанимации, спят с масками. То есть, мы делаем раннюю профилактику осложнений, чтобы пациенты не попали в реанимацию, и все не закончилось плачевно. Дело в том, что пациенты с ожирением часто не выкарабкиваются после ИВЛ и умирают» — заявила Дарья Лебедева.

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