В Совфеде не исключили введение новых ограничений в Москве и Петербурге

Новые коронавирусные ограничения могут быть приняты в двух столицах России.

Данную информацию сообщил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, передает РИА Новости.

По словам сенатора, новые ограничения могут быть приняты из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Отметим, что на данный момент суточный прирост превышает 25 тыс. человек.

«Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, возможно усиление ограничений, закрытие мест массового пребывания людей» — заявил Владимир Круглый.

Кроме этого, сенатор добавил, что решение принимается в штабах регионов. Поэтому новые ограничения могут приниматься в стране локально.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Попова назвала ситуацию с коронавирусом в стране напряженной. Она заявила, что в разных регионах количество зараженных отличается: где-то совсем мало, где-то очень много.