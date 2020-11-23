Попова назвала эпидемиологическую ситуацию в стране «напряженной»

Она заявила, что в разных регионах количество зараженных отличается: где-то совсем мало, где-то очень много.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какова эпидемиологическая обстановка в стране. Она заявила, что оценивает ее как «достаточно напряженную». Об этом пишет РИА Новости. Попова добавила, что разброс суточных показателей по стране удивляет.

«И хотела бы обратить внимание, что разброс суточных показателей за прошедшую неделю был в интервале от 1,8 на 100 тысяч населения в Республике Татарстан до 57,5 в Республике Карелия»,

— заявила она.

Напоминаем, что в России зарегистрировали 2,11 миллионов случаев заражения коронавирусом. Выздороветь смогли 1,61 миллионов человек, летальных исходов – 36,5 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в медцентре ЗВО увеличили число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Их стало в два раза больше в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой.