В медцентре ЗВО увеличили число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией

Их стало в два раза больше в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой.

В многофункциональном медицинском центре ЗВО увеличили число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Если раньше мест для зараженных было 60, то сейчас 90. Отмечается, что такое решение приняли в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Сейчас в учреждении загружены более 90% коек.

Известно, что в госпитале успели вылечить около 700 человек. Это военнослужащие, члены их семей, военные пенсионеры и гражданское население.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге стало меньше – свободных коек тоже.