Петербург в лидерах по суточной смертности по коронавирусу: скончались 85 ковид-пациентов

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 85 человек.

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, город занимает первое место по суточной смертности. С начала пандемии жертвами Covid-19 в Петербурге стали 5 тыс. 138 человек.

Всего заразились 107 тыс. 464 человека (+ 3 тыс. 421 за сутки), выздоровели 61 тыс. 885 (+ 1 твс. 769 за сутки).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Петербурге за сутки на коронавирус проверили 32 994. Под наблюдением медиков находится 2 753 человека. Из них 66 — в обсерваторе, 2 118 — контактные, 569 — на самоизоляции.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.