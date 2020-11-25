В Петербурге за сутки на коронавирус проверили почти 33 тысячи человек

Жители Петербурга продолжают проверяться на коронавирус. За минувшие сутки в городе успели обследовать 32 994.

Об этом стало известно в среду, 25 ноября. Как сообщили в оперштабе, под наблюдением медиков находится 2 753 человека. Из них 66 — в обсерваторе, 2 118 — контактные, 569 — на самоизоляции.

За указанный период также было обработано 1 182 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1000 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 824 человека. Поступило 1919 заявок, 1780 — выполнено, остальные в работе.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что те, кто игнорируют требования властей и рекомендации медиков, мешают борьбе с распространением Covid-19. Без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических требований, достичь прогресс будет сложно.