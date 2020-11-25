Инфекционист назвал людей, мешающих выходу на плато по коронавирусу

Инфекционист назвал людей, мешающих выходу на плато по коронавирусу
В условиях пандемии коронавируса маска является необходимым атрибутом при нахождении в любом публичном месте. Фото: pixabay.com

Выход на плато по коронавирусу оттягивают вполне конкретные люди. Об этом рассказал инфекционист Георгий Викулов.

По его словам, те, кто игнорируют требования властей и рекомендации медиков, мешают борьбе с распространением Covid-19. Без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических требований, достичь прогресс будет сложно.

Инфекционист заявил в интервью радио Sputnik, что для разрешения ситуации необходим комплексный подход: нужно активней разъяснять населению важность всех предпринимаемых мер и увеличить суммы штрафов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала смертельные симптомы коронавируса. При их наличии стоит немедленно отправляться к врачу или вызывать бригаду скорой помощи.

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