Инфекционист назвал людей, мешающих выходу на плато по коронавирусу

Выход на плато по коронавирусу оттягивают вполне конкретные люди. Об этом рассказал инфекционист Георгий Викулов.
По его словам, те, кто игнорируют требования властей и рекомендации медиков, мешают борьбе с распространением Covid-19. Без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических требований, достичь прогресс будет сложно.
Инфекционист заявил в интервью радио Sputnik, что для разрешения ситуации необходим комплексный подход: нужно активней разъяснять населению важность всех предпринимаемых мер и увеличить суммы штрафов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала смертельные симптомы коронавируса. При их наличии стоит немедленно отправляться к врачу или вызывать бригаду скорой помощи.