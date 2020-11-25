«Медлить не нужно»: названы смертельные симптомы коронавируса

&#171;Медлить не нужно&#187;: названы смертельные симптомы коронавируса
Врач призвал не пытаться лечить опасное заболевание самостоятельно. Фото: pixabay.com

У коронавируса есть проявления, которые указывают на то, что человек уже находится на грани жизни и смерти. О них рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, на тяжелую форму развития COVID-19 могут указывать посинение краешков губ, синева носогубного треугольника и возрастание частоты дыхания в покое. Все эти признаки свидетельствуют о нехватке кислорода в организме.

Врач рассказал в эфире телеканала НСН, что при наличии указанных симптомов стоит немедленно отправляться к врачу или вызывать бригаду скорой помощи.

«Медлить не нужно», — заявил специалист.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки скончалось рекордное число ковид-пациентов. От новой болезни скончался 491 человек.

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