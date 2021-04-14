Турция и Танзания закрываются: куда теперь отправятся отдыхать жители Петербурга

Россия закрыла авиасообщение с Турцией и Танзанией — два этих направления стали самыми популярными в условиях пандемии. Теперь для петербуржцев, как и для остальных жителей России, становится особенно актуальным вопрос: где провести отпуск?

По данным совместного исследования «Тинькофф Путешествий» и «Травелата», туры на курорты в мае в среднем по стране подорожали на 20-25%, больше всего — Сочи (+112%), Абхазия (+79%) и ОАЭ (+45%), пишут «Известия». В целом, жителям Северной столицы сейчас открыты около десятка зарубежных направлений.

Большинство стран требуют предоставления теста на COVID-19 (Сейшелы, Шри-Ланка, Египет, Куба, ОАЭ, Мальдивы и Кипр, Грузия). А вот в Абхазию и Сербию можно отправиться и вовсе не сдавая анализы. Греция планирует открыться для российских туристов с 14 мая, если не ухудшится эпидемиологическая обстановка. Пока перелеты ограничены: попасть можно только в Салоники и Афины, также с обязательным предъявлением теста. С 23 мая для вакцинированных туристов, возможно, начнет принимать Израиль. На июль намечено предварительное открытие Таиланда. Турция и Занзибар, напомним, останутся недоступны до 1 июня.

Эксперты прогнозируют взрывной рост популярности отечественных курортов. Российские власти также заинтересованы в развитии локального туризма, но вот стоимость поездок по стране пока не идет навстречу путешественникам. Уже сейчас средняя цена туров на майские праздники в Ялту составляет 62,2 тысячи рублей против 43,9 в 2019 году, в Сочи — 73,9 тысяч против 35 тысяч рублей в 2019-м, Адлер подорожал с 30,8 до 41,9 тысяч.

При этом поездки в Калининград, Москву и Санкт-Петербург почти не изменились в цене или даже стали дешевле на 5-10% из-за снижения потока иностранных туристов.

В меньшей степени ударят по бюджету, но подарят удивительные впечатления путешествия в ближайшие регионы — Карелию и Ленинградскую область. Оба направления стремительно развиваются в туристической сфере. К примеру, в прошлом году Ленобласть приняла почти 5 млн человек, а загородные базы отдыха были загружены на 100%. Ладожское озеро, Дорога жизни, Ивангородская крепость — эти и многие другие достопримечательности предлагает официальный туристский портал 47 региона. Петрозаводск, Сортавала, Кижи, Ладожские шхеры — лишь малая часть маршрутов для поездок по Карелии. Изучить полный перечень можно на портале «ЭтоКарелия».

Провести теплый сезон жители города на Неве могут и не покидая его пределов. Так, для горожан и путешественников в РСТ — Северо-Запад совместно с Комитетом по развитию туризма разработали несколько бесплатных пешеходных экскурсий с привязкой к станциям метро. Ознакомиться с планом и записаться можно на портале visit-petersburg.ru.