В 2020 году Ленобласть посетили почти 5 млн туристов

В 2020 году Ленобласть посетили почти 5 млн туристов
Есть все основания полагать, что в 2021 году Ленобласть останется популярным туристическим направлением. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения напомнили россиянам о плюсах и перспективах внутреннего туризма. Так, по итогам 2020 года Ленинградскую область посетили 4,8 миллиона путешественников.

Наиболее популярными направлениями, согласно пресс-службе регионального правительства, стали горнолыжные курорты Приозерского и Всеволожского районов, памятники боевой славы на Дороге жизни, а также исторические кварталы и базы отдыха Выборгского района.

Кроме того, рекордной востребованности в минувшем году достиг загородный отдых. Загрузка коттеджей и туристических баз увеличилась до 100%. При этом поток путешественников все же снизился по сравнению с 2019 годом на 15,8% — тогда в Ленобласти побывал 5,7 млн человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Таиланд сократил и упростил карантин для российских туристов.

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