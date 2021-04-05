В Греции рассказали, как будут принимать туристов в этом сезоне

Греческий министр туризма Харис Теохарис рассказал об условиях въезда в страну в этом сезоне. Россию при этом назвали среди приоритетных рынков.

Как сообщает АТОР, старт сезона в Греции запланирован на 14 мая. При этом власти страны не исключают, что начнут принимать туристов из Европы и некоторых государств с высоким уровнем вакцинации уже в середине апреля.

Глава ведомства подчеркнул, что въезд и пребывание путешественников в Греции сделают полностью безопасными благодаря «пяти линиям обороны». В первую очередь, в страну будут пускать только тех туристов, у которых будет сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательный тест на коронавирус. По прилету будут проводиться выборочные исследования.

Третья «линия защиты» подразумевает немедленное помещение гостей на обсервацию в случае положительного теста на ковид.

Четвертая включает в себя общие меры безопасности, в том числе обязательный масочный режим и соблюдение мер при посещении общественных мест.

Кроме того, иностранцы должны будут следовать тем же правилам, что и местные жители.

Также безопасность отдыха обеспечат с помощью вакцинации сотрудников туристического сектора. Их будут прививать в приоритетном порядке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция четвертый день подряд обновляет рекорды по суточным заражениям коронавирусом.