В Греции рассказали, как будут принимать туристов в этом сезоне

Греческий министр туризма Харис Теохарис рассказал об условиях въезда в страну в этом сезоне. Россию при этом назвали среди приоритетных рынков.
Как сообщает АТОР, старт сезона в Греции запланирован на 14 мая. При этом власти страны не исключают, что начнут принимать туристов из Европы и некоторых государств с высоким уровнем вакцинации уже в середине апреля.
Глава ведомства подчеркнул, что въезд и пребывание путешественников в Греции сделают полностью безопасными благодаря «пяти линиям обороны». В первую очередь, в страну будут пускать только тех туристов, у которых будет сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательный тест на коронавирус. По прилету будут проводиться выборочные исследования.
Третья «линия защиты» подразумевает немедленное помещение гостей на обсервацию в случае положительного теста на ковид.
Четвертая включает в себя общие меры безопасности, в том числе обязательный масочный режим и соблюдение мер при посещении общественных мест.
Кроме того, иностранцы должны будут следовать тем же правилам, что и местные жители.
Также безопасность отдыха обеспечат с помощью вакцинации сотрудников туристического сектора. Их будут прививать в приоритетном порядке.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция четвертый день подряд обновляет рекорды по суточным заражениям коронавирусом.