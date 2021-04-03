Турция четвертый день подряд обновляет рекорды по суточным заражениям коронавирусом

С начала пандемии в Турции зафиксировано 3 445 052 случая заражения коронавирусом. Фото: pixabay.com

С начала пандемии в Турции зафиксировано 3 445 052 случая заражения коронавирусом. Фото: pixabay.com

За сутки в Турции зафиксировано 44 756 случаев заражения коронавирусом — это четвертый рекорд за четыре дня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава.

«Сегодня выявлено 44 756 новых случаев COVID-19, 1483 больных госпитализированы», — говорится в сообщении.

При этом 186 человек умерли, в тяжелом состоянии находится 2 231 пациент. С начала пандемии в Турции зафиксировано 3 445 052 случая заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 32 078.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Турции продлили срок требования к прибывающим в страну пассажирам, согласно которому им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.