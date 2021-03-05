Турция продлила требование отрицательного теста на COVID для туристов до 15 апреля

Турция продлила требование отрицательного теста на COVID для туристов до 15 апреля
Тест должен быть сделан за 72 часа до поездки. Фото: pixabay

Власти Турции продлили срок требования к прибывающим в страну пассажирам, согласно которому им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Данное требование распространяется на всех, кто приезжает в Турцию сухопутным, воздушным или морским транспортом. Пройти тест необходимо за 72 часа до поездки.

Как сообщило посольство РФ в Анкаре, справку будут требовать до 15 апреля 2021 года.

Правило не касается транзитных и трансферных пассажиров, а также детей до 6 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции готовятся к производству вакцин «Спутник V». В стране проводят токсикологические исследования препарата.

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