Турция продлила требование отрицательного теста на COVID для туристов до 15 апреля

Тест должен быть сделан за 72 часа до поездки. Фото: pixabay

Тест должен быть сделан за 72 часа до поездки. Фото: pixabay

Власти Турции продлили срок требования к прибывающим в страну пассажирам, согласно которому им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Данное требование распространяется на всех, кто приезжает в Турцию сухопутным, воздушным или морским транспортом. Пройти тест необходимо за 72 часа до поездки.

Как сообщило посольство РФ в Анкаре, справку будут требовать до 15 апреля 2021 года.

Правило не касается транзитных и трансферных пассажиров, а также детей до 6 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции готовятся к производству вакцин «Спутник V». В стране проводят токсикологические исследования препарата.