В Турции готовятся к производству вакцин «Спутник V»

В Турции будут производить вакцину от коронавируса. Фото: pixabay.com

В Турции будут производить вакцину от коронавируса. Фото: pixabay.com

В стране проводят токсикологические исследования препарата.

Министерство здравоохранения Турции заявило, что в стране готовятся к совместному производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Новостями 25 февраля делится агентство RT.

В сообщении сказано, что ученые проводят токсикологические исследования препарата. После этого в стране начнут производить российский препарат. Его будут использовать на территории Турции, а также продавать другим странам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России занято менее 80% коек для ковид-пациентов. На данный момент ковид-пациенты занимают более 120 тыс. из 156 тыс. больничных коек