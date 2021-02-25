В России занято менее 80% коек для ковид-пациентов

В России занято менее 80% коек для ковид-пациентов
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

На данный момент ковид-пациенты занимают более 120 тыс. из 156 тыс. больничных коек. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, коечный фонд заполнен примерно на 77%. Мурашко напомнил, что еще месяц назад на территории России развернули 256 тыс. коек. Из них было занято чуть более 70%.

Как сообщили «РИА Новости», Мурашко также призвал регионы сохранять ковид-ограничения. Несмотря на уменьшение числа новых случаев COVID-19, страна по-прежнему находится в эпидемическом процессе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евросоюз введет электронные сертификаты вакцинации к концу весны.

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