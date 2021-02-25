Евросоюз введет электронные сертификаты вакцинации к концу весны

Сертификаты вакцинации понадобятся гражданам для поездок внутри ЕС или въезда в союз из третьих стран. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Сертификаты вакцинации понадобятся гражданам для поездок внутри ЕС или въезда в союз из третьих стран. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Лидеры стран Евросоюза договорились о введении сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, за одобрением должны последовать реализация задуманного. И добавила, что в Германии решение о разработке национального сертификата уже принято.

Как сообщили «РИА Новости», Меркель подчеркнула на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС, что сертификаты будут готовы в течение трех месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меркель заявила о начале третьей волны COVID-19 в Германии. В ближайшее время в стране будут действовать жесткие ограничения.