Меркель заявила о начале третьей волны коронавируса в Германии

В ближайшее время в стране будут действовать жесткие ограничения.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в стране началась третья волна коронавируса. Она добавила, что не собирается скрывать этого факта. Об этом 23 февраля пишет ТАСС.

В государстве уже действуют жёсткие ограничения, которые будут актуальны до 7 марта. Сейчас в Германии не работают никакие магазины, кроме продуктовых и аптек. Большинство мест, где можно заразиться инфекцией, закрыты.

В Германии зарегистрировано 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели около пяти тысяч человек. Летальных исходов – 68,7 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Греции зарегистрировали несколько случаев серьезных осложнений после вакцинации от COVID-19.