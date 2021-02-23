В Греции зарегистрировали несколько случаев серьезных осложнений после вакцинации от COVID-19

Все пациенты с осложнениями чувствуют себя хорошо. Фото: pixabay

Все пациенты с осложнениями чувствуют себя хорошо. Фото: pixabay

В стране выявили пять случаев, связанных с анафилактической реакции, но на данный момент с пациентами все в порядке.

В Минздраве Греции рассказали о случаях серьезных осложнений после вакцинации от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что у пяти пациентов были побочные действия, связанные с анафилактической реакцией. На данный момент с людьми все в порядке, врачи смогли им помочь. Отмечается, что есть еще один человек со странной реакцией, но пока не удалось установить, есть ли связь между вакцинацией и осложнениями.

Напоминаем, что в Греции используют препараты компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

«В последнее время наблюдается тенденция к росту записей на прием для вакцинации. На данный момент количество записей — на 1,42 миллиона уколов: 600 тысяч для первой дозы и 820 тысяч для второй дозы»,

— отметили в ведомстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Спутник V» зарегистрировали в Гайане.