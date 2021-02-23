«Спутник V» зарегистрировали в Гайане

Вакцина доказала свою эффективность и является довольно востребованной по всему миру. Фото: Pixabay

Вакцина доказала свою эффективность и является довольно востребованной по всему миру. Фото: Pixabay

Российскую вакцину будут использовать в еще одной стране.

Российский фонд прямых инвестиция объявил о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в еще одной стране. На этот раз препарат одобрили в Кооперативной Республике Гайана. Об этом пишет РИА Новости.

Министерство здравоохранения страны уже одобрило применение вакцины из России. Регистрация прошла в ускоренном режиме. Отмечается, что государства Южной Америки проявляют высокий интерес к вакцине «Спутник V».

Напоминаем, что Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса собственного производства. Сейчас ее зарегистрировали в нескольких десятков государств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Украина получила первую партию вакцины от коронавируса.