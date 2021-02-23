Украина получила первую партию вакцины от коронавируса

Украина получила первую партию вакцины от коронавируса
Украина получила вакцину. Фото: pixabay

Украина получила первую партию вакцины от коронавируса. Вакцина разработана компанией AstraZeneca.

В аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с препаратом. На Украину было доставлено 500 тысяч доз вакцины, произведенной в Индии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

С начала пандемии на Украине выявлено 1 358 871 случая заражения коронавирусом, выздоровело 1 193 334 пациента, число смертельных исходов достигло 26 690.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему власти отказываются регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».Политик отметил, что пока нет официальной информации, подтверждающей эффективность и безопасность препарата.

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