Зеленский объяснил, почему Украина отказывается от использования вакцины «Спутник V»

Президент страны заявил, что эффективность препарат пока что официально не доказана.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему власти отказываются регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сегодня,8 февраля, пишет РИА Новости.

Политик отметил, что пока нет официальной информации, подтверждающей эффективность и безопасность препарата. Он подчеркнул, что ВОЗ и ведущие эксперты пока не рекомендовали «Спутник V». Зеленский считает, что в Украине живут люди, а не «кролики» для экспериментов.

Известно, что в Украине одобрены вакцины компаний AstraZeneca и Novavax. В ближайшее время в страну поставят 12 миллионов доз вакцины.

Напоминаем, что завершена третья фаза клинических исследований российского препарата, о чем написал научный журнал Lancet. В статье говорится, что вакцина «продемонстрировала высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки в Петербурге нашли 41 случай смерти от COVID-19.