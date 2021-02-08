За сутки в Петербурге нашли 41 случай смерти от COVID-19

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В понедельник, 8 февраля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что петербургскую статистику смертности от новой инфекции пополнил еще 41 летальный исход. Отметим, что накануне стало известно о 39 смертях, что на три меньше.

Сегодня Петербург находится на втором месте по России по числу умерших за сутки. Город обгоняет лишь столица, где за сутки жертвами ковида стали 62 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19. Следом идет Московская область с 32 летальными исходами.

В общей сложности за время пандемии от коронавируса умерли 10 122 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус убил 77 068 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав исключил препарат из числа лекарств для лечения COVID-19.