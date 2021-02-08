Минздрав исключил препарат из числа лекарств для лечения COVID-19

В настоящее время в перечне возможных к назначению лекарств для лечения COVID-19 значатся пять препаратов. Фото: Pixabay

В настоящее время в перечне возможных к назначению лекарств для лечения COVID-19 значатся пять препаратов. Фото: Pixabay

Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Теперь в список лекарств для лечения ковида входят всех пять наименований.

Предыдущая версия рекомендаций включала в себя шесть препаратов, а в новом документе исключен препарат азитромицин. В настоящее время в перечне возможных к назначению лекарств для лечения COVID-19 значатся «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН α» и «Умифеновир».

При этом все вышеперечисленные препараты противопоказаны беременным, им разрешается принимать только ИФН-α2b. Кроме того, Минздрав рекомендует применять антибактериальную терапию только в случае, если к болезни присоединилась бактериальная инфекция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ опровергли слухи о том, что вакцинация может привести к бесплодию.