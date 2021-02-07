В ВОЗ опровергли слухи о том, что вакцинация может привести к бесплодию 

В ВОЗ опровергли слухи о том, что вакцинация может привести к бесплодию 
В ВОЗ опровергли информацию. Фото: pixabay

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли информацию о том, что вакцинация от коронавируса может привести к бесплодию.

Как сообщает РИА Новости, комментарий дала директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кейт О`Брайен. По словам специалиста, в мире нет вакцин, которые могли бы привести к бесплодию. В целом, подобные слухи о том, что препараты от коронавируса влияют на ДНК, не являются правдивыми.

«Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызывать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности… не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие», – пояснила Кейт О`Брайен.

Кроме этого, эксперт добавила, что многие вакцины разработаны так, что что они сами доставляют протеин или маленькую часть микроба, против которого они предназначены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые ВОЗ обнаружили новые улики появления пандемии Covid-19.

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