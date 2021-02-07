Ученые ВОЗ обнаружили новые улики появления пандемии Covid-19

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжают расследовать причины появления пандемии коронавируса в Ухане. Учеными были обнаружены новые улики.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского зоолога Питера Дашака, который участвует в исследовании ВОЗ.

По словам специалиста, ученые обнаружили причастность к пандемии рынка морепродуктов. Именно данное место в Ухане во время возникновения вируса оказалось нетронутым.

«Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели», – рассказал Питер Дашак.

До этого специалисты ВОЗ обнаружили места, где были взяты первые пробы коронавируса. Таким образом, ученые выяснили, что первые тяжелобольные пациенты были бессимптомными.

В целом, Питер Дашак не стал рассказывать подробностей находки. Он только подчеркнул, что ученые близки к разгадке возникновения опасной болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач объяснил, почему можно повторно заразиться коронавирусом.