Врач объяснил, почему можно повторно заразиться коронавирусом

Он заявил, что инфекция не вызывает пожизненный иммунитет, так что второй раз заболеть вполне реально.

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, каковы основные причины повторного заражения коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

Врач объяснил, что после того, как человек переболеет, у него не появляется пожизненный иммунитет и со временем он ослабевает. Также иммунитет может пропасть из-за некоторых препаратов. Бывает и такое, что иммунный ответ недостаточно сильный, поэтому организм не может бороться с инфекцией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы симптомы коронавируса, из-за которых нужно срочно обращаться к врачу. Есть четыре признака заражения, которые говорят о серьезности ситуации.