Названы симптомы коронавируса, из-за которых нужно срочно обращаться к врачу

Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Есть четыре признака заражения, которые говорят о серьезности ситуации.

Главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех заявил, что есть четыре симптома коронавируса, с которыми нужно срочно обращаться к врачу. Об этом пишет Daily Express.

При болях в груди, проблемах с дыханием, речью или при трудностях с передвижением нужно сразу вызывать специалиста и не заниматься самолечением. До приезда врача стоит самоизолироваться, чтобы не заразить родных и близких.

Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 104 миллионов случаев заражения коронавирусом. Из них скончались 2,3 миллиона человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что канцлер Австрии готов привиться вакциной от коронавируса из России. Он также не против препарата, изготовленного учеными КНР.